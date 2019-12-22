محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بكأس العالم للأندية

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول على جائزة افضل لاعب بكأس العالم للأندية، وذلك بعد تتويج فريقه بالبطولة.
وساهم محمد صلاح في تتويج ليفربولبكأس العالم للاندية للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليصبح بذلك محمد صلاح أول لاعب مصري يحصد كأس العالم للأندية وكذلك أفضل لاعب بالبطولة، بينما حصل هينريكي مهاجم فلامنجو المركز الثاني، وبعده كارلوس إدواردو مهاجم الهلال.
يذكر أن ليفربول توج بكأس العالم للأندية بعد تغلبه على نظيره فلامينجو بهدف نظيف في مباراة امتدت لوقت إضافي.
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