بيدرو بارني مديرا فنيا للجونة.. وتعديل تعاقد المدرب العام رضا شحاتة

تعاقد نادي الجونة مع البرتغالي بيدرو بارني ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول بدءا من يوم 1 يناير المقبل وحتى نهاية الموسمالحالي.
كما قرر نادي الجونة تعديل وتمديد تعاقد رضا شحاتة، المدرب العام للفريق، موسما إضافيا ليستمرفي منصبه الموسم المقبل 2020-21.
ويصل بيدرو بارني إلى الجونة يوم السابع والعشرين من ديسمبر الحالي ليتابع مباراة الإنتاج الحربي من المدرجات ويبدأ مهمته في الأول من يناير المقبل.
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