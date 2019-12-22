أهداف مباراة الهلال ومونتيري في كأس العالم للأندية 2019

تغلب مونتيري على الهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحة بنتيجة 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي لمباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 2/2.
قدم مونتيري أداءً قويًا في الشوط الأول وسيطر على أغلب أوقاته، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الهلال، لكن شباكه تلقت هدفًا على عكس سير اللعب حمل إمضاء البرازيلي “لوكاس إدواردو” في الدقيقة 35 برأسية جميلة بعد عرضية ياسر الشهراني.
ودخل مونتيري الشوط الثاني أكثر قوة ورغبة في تحقيق الفوز، ونجح في قلب النتيجة لصالحه بتسجيل هدفين عبر أرتورو غونزاليس وماكسيميليانو ميزا في الدقيقتين 56 و61.
وضغط الهلال لتعديل النتيجة حتى نجح في تسجيل هدف عن طريق الفرنسي المتألق بافيتيمبي جوميس في الدقيقة 66.
ولجأ الحكم لركلات الجزاء الترجيحية لحسم المركز الثالث واستطاع مونتيري تسجيل 4 ركلات ناجحة مقابل 3 ركلات للهلال، ليحصد الميدالية البرونزية على حساب ممثل العرب في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.
وكان الهلال السعودي يأمل في تعويض خسارته في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، باحتلال المركز الثالث عندما لاقي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف قبيل المباراة النهائية التي جمعت ليفربول وفلامينجو على نفس الملعب “ستاد خليفة الدولي”.
أهداف الهلال ومونتيري
هدف الهلال الأول 1-0
هدف تعادل مونتيري 1/1
هدف تقدم مونتيري 1/2
هدف تعادل الهلال 2/2
ركلات الجزاء الترجيحية
ركلة الأخيرة التي حسمت الميدالية لفريق مونتيري
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