جيسيوس يعترف بالحقيقة بعد سقوط فلامنجو أمام ليفربول

قال البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق فلامينغو البرازيلي إن فريق ليفربول الإنجليزي يستحق التتويج بلقب كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

جاءت تصريحات جيسوس عقب هزيمة فلامينغو من ليفربول بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة العالمية.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، أكد جيسوس “خلال المباراة كانت لدينا العديد من الفرص للتسجيل ، وبرأيي أن فلامنغو كان أفضل من خلال الهجمات ، كانت لدينا فرص من الركلات الحرة ، وتظهر الأرقام بأن فلامينجو لعب مباراة ممتازة، وهم يستحقون الفوز باللقب”.

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وأضاف “يجب ألا ننسى أن ليفربول هو أقوى فريق في أوروبا ، وكان فلامينغو مساويًا لهم، في أول 95 من المباراة سيطرنا على المباراة ببعض الأحيان، ولكن في النهاية واجهنا ناديًا كبيرًا ، أنا فخور جدًا بلاعبي فريقي وأدائهم”.

وأوضح جيسوس “ليفربول يستمتع بأفضل وقت في العقد الأخيرة بالنسبة له، الهدف فاجأنا فعلًا ، تركنا ليفربول يسجل ولكن هذه كرة القدم ، الأمر يتعلق بالفوز والخسارة، حاولنا أن نهاجم، وسطيرنا على أجزاء من المباراة ، وكذلك فعل ليفربول “.

وأختتم المدرب البرتغالي تصريحاته بالقول “كان ليفربول هو صاحب اليد العليا اليوم، يستحقون الفوز ويستحقون البطولة”.