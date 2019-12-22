كلوب يفصح عن سر تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن العقلية الانتصارية التي يتمتع بها لاعبو فريقه هي سر التتويج بلقب كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

جاءت تصريحات كلوب عقب فوز ليفربول على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية للعرس العالمي.

وفي تصريح تليفزيوني، السبت، أكد كلوب “لابد أن يستمتع اللاعبون بحصيلة نجاحهم، بعد الأداء الرجولي والمتميز الذي ظهروا عليه خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم”.

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وأضاف “العقلية الانتصارية والأجواء الرائعة هي التي دفعت لاعبي الفريق للنجاح”.

وأوضح “لعبنا مباراة رائعة وقدمنا كرة جيدة وخلقنا الفرص، لكنها كانت مباراة محتدمة وقوية وكان هناك بعض الانتعاش البدني”.

وHختتم كلوب تصريحاته بالقول “سنفكر بداية من الغد فيما هو قادم من مباريات”.