أهداف ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية 2019

تُوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية 2019 بعد الفوز الصعب الذي حققه على بطل كوبا ليبرتادوريس “فلامنجو البرازيلي” في المباراة النهائية التي استضافها ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم السبت 21-12-2019.

سجل الهدف الوحيد المهاجم الدولي البرازيلي “روبرتو فيرمينو” في بداية الشوط الإضافي الأول، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 0/0.

وتلقى روبرتو فيرمينو تمريرة مذهلة من السنغالي “ساديو ماني” في الدقيقة 98 بعد اقتحامه لمنطقة جزاء فلامنجو، ليتسلم الكرة ويراوغ المدافع كايو والحارس دييجو ألفيش بلعبة واحدة قبل أن يسدد كرة ذكية بعيدة عن رافينيا الذي حاول التصدي له على خط المرمى.

وحرم القائم الأيمن روبرتو فيرمينو من تسجيل هدف مُبكر خلال الدقائق الخمس الأولى من شوط المباراة الأول، عندما رد له تصويبة ذكية من على حدود الستة ياردات.

وفشلت العديد من الهجمات المُركزة والمحاولات الجادة لليفربول من أجل تسجيل هدف حسم اللقاء في أول 10 دقائق من المباراة، وبعدها سيطر واستحوذ فلامنجو على الكرة، لكن الاستحواذ لم يكن سلبيًا واتسم بالجدية والرغبة في التسجيل بصفة مستمرة.

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وتراجع حكم المباراة، القطري عبد الرحمن جاسم، عن قرار احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الثاني، بعد استعانته بتقنية الفار -VAR- التي أكدت له عدم تعرض ساديو ماني للعرقلة من رافينيا كما كان يعتقد.

شاهد هدف ليفربول أمام فلامنجو

لقطة تراجع الحكم عن ركلة الجزاء

هدف ليفربول الوحيد 1-0