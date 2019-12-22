ليفربول الإنجليزي عاشر فريق يتوّج بمونديال الأندية

كتب فريق ليفربول الإنجليزي، السبت، اسمه بأحرف من ذهب بعد تتويجه بلقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ. وأصبح ليفربول عاشر فريق يتوّج باللقب العالمي، وثاني فريق من إنجلترا بعدما سبقه مانشستر يونايتد. وبات سابع فريق من قارة أوروبا يتوّج باللقب العالمي بعدما سبقه فرق برشلونة وريال مدريد من إسبانيا، واي سي ميلان وانتر ميلان من إيطاليا، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد. وفيما يلي قائمة الفرق الفائزة بلقب كأس العالم للأندية: 2000: كورنثيانز البرازيلي 2005: ساو باولو البرازيلي 2006: انتر ناسيونال البرازيلي 2007: اي سي ميلان الإيطالي 2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي 2009: برشلونة الإسباني Advertisements 2010: انتر ميلان الإيطالي 2011: برشلونة الإسباني 2012: كورنثيانز البرازيلي 2013: بايرن ميونيخ الألماني 2014: ريال مدريد الإسباني 2015: برشلونة الإسباني 2016: ريال مدريد الإسباني 2017: ريال مدريد الإسباني 2018: ريال مدريد الإسباني 2019: ليفربول الإنجليزي

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