استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي، بعدما اكتسح ضيفه جنوى (4/0)، اليوم السبت، في المرحلة الـ17 من المسابقة.
ختم إنتر ميلان سنة 2019 بأفضل طريقة إثر انتصاره على ضيفه جنوى 4-0 اليوم السبت.
وعانى إنتر ميلان كثيراً في الأيام الفائتة بتعادله في مناسبتين في الدوري الإيطالي أمام روما 0-0 وفيورنتينا 1-1 وخسارته مرة كانت أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وعاد البلجيكي لوكاكو للتسجيل في الدوري الإيطالي بعد صيام دام لقرابة شهر مانحاً إنتر الهدف الأول (31) قبل أن يصنع بنفسه الهدف الثاني الذي حمل توقيع روبرتو بعدها بدقيقة فقط.
وفي الشوط الثاني أضاف إسبوسيتو الهدف الثالث من ركلة جزاء (64) قبل أن يعود لوكاكو ويفرض نفسه نجماً للقاء بتوقيعه على الهدف الثاني له والرابع لفريقه (71).
وهذا أعلى فوز لإنتر في الدوري هذا الموسم منذ فوزه على ليتشي بذات النتيجة في المرحلة الأولى، كما رفع تلامذة كونتي رصيد إنتر من النقاط إلى 42 وهو ذات رصيد يوفنتوس، بينما تجمّد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير مؤقتاً.
ويملك إنتر أفضلية فارق الأهداف لإنتر (+22 مقابل +14) علماً بأن الحسم في حال التساوي في النقاط يكون بالمواجهتين المباشرتين في نهاية الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يستعيد الصدارة ويسحق جنوى برباعية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.