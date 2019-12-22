مانشستر سيتي يحسم مواجهته أمام ليستر بثلاثة أهداف

حقق مانشستر سيتي فوزاً مهماً وصريحاً على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وقلب مانشستر سيتي حامل اللقب الطاولة على ليستر الذي يقدم موسماً قوياً حيث تأخر أصحاب الأرض بهدف أحرزه مهاجم الثعالب جيمي فاردي في الدقيقة 22 ليعزز بذلك المهاجم المخضرم صدارته لترتيب الهادفين برصيد 17 هدفاً، وسريعاً ما استعاد الفريق السماوي توازنه مدركاً التعادل عن طريق رياض محرز في الدقيقة 30.



وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن الألماني إلكاي غوندوغان من إحراز الهدف الثاني لمانشستر سيتي، وفي الدقيقة 69 حسم البرازيلي غابرييل خيسوس فوز سيتي بتسجيله الهدف الثالث.



وقلص سيتي الثالث بذلك فارق النقاط بينه وبين ليستر صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة حيث رفع رصيده من النقاط إلى 38 نقطة بعد أن حقق الفوز الثاني عشر له في المسابقة، مقابل تعادلين وأربع هزائم، فيما لقي ليستر سيتي بذلك الخسارة الثالثة مقابل 3 تعادلات و12 انتصار.





وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل من البداية وضغط بقوة على ضيوفه الذين تكتلوا في الدفاع ليلجأ رجال غوارديولا إلى التسديد البعيد وكادوا بفتتحون التسجيل عبر دي بروين، نجم المباراة، لكن القائم الأيسر حرمه من ذلك.



وأهدر جيزوس فرصتين في ثوان قليلة حيث تلقى كرة من محرز أمام المرمى تابعها بيسراه وأبعدها الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل في توقيت مناسب قبل أن يتلقى كرة عرضية تابعها برأسه من مسافة قريبة وتصدى لها شمايكل أيضاً (16).



ونجح ليستر سيتي في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة سريعة مرر على اثرها هارفي بارنز كرة خلف الدفاع الى فاردي المنطلق من الخلف فتوغل بسرعة داخل المنطقة ولعبها ساقطة "لوب" فوق الحارس البرازيلي إيدرسون (22).



وهو الهدف السابع عشر لفاردي في الدوري هذا الموسم.



ونجح محرز في إدراك التعادل بمجهود فردي رائع من الجهة اليمنى حيث توغل واقترب من حافة المنطقة قبل أن يسددها قوية بيسراه ارتطمت بقدم المدافع التركي جاغلار سويونجو وخدعت شمايكل (30).



وأنقذ شمايكل مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية لدي بروين (41).



وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء اثر عرقلة رحيم ستيرلينغ من المدافع البرتغالي ريكاردو بيريرا داخل المنطقة فانبرى لها غوندوغان على يسار الحارس شمايكل (43).





المصدر: وكالات