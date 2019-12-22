ليفربول يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تأريخة

توج ليفربول الإنكليزي بكأس العالم للأندية إثر فوزه على فلامنغو البرازيلي 1-0 بعد التمديد، في نهائي البطولة الذي أقيم على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة السبت.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 0-0، لكن البرازيلي فيرمينو انبرى ليسجل هدف الفوز الغالي في الشوط الإضافي الأول وتحديداً في الدقيقة 99.



ولعب الفريقان مباراة عالية المستوى سواء من الناحية البدنية أو الفنية، إذ وقف فلامنغو سداً منيعاً أمام هجمات ليفربول، وبادل بطل ليبرتادوريس نظيره بطل أوروبا الهجمات ليخوض الفريقان مباراة ندية كبيرة.



وهذا اللقب الأول لليفربول في الموندياليتو والثاني لإنكلترا بشكل عام بعد مانشستر يونايتد 2008.



وأكمل ليفربول سنة رائعة بعد تتويجه بلقب أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية وسيره المتزن نحو التتويج بلقب البريميرليغ.





المصدر: بي إن سبورت

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