رياضة | ختام مميز لبطولة الجمهورية لرواد تنس الطاولة ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام مميز لبطولة الجمهورية لرواد تنس الطاولة ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتمت فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة " الرواد " والتى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى ، بمشاركة أندية ( الاهلي - الزمالك - الصيد - الشمس - الجزيره - الزهور - هيليوبوليس - سموحه - سبورتنج - اصحاب الجياد - رواد العاشر - جزيزه الورد - الحوار - دمنهور - بورسعيد - القناطر - المحمودية - أسيوط - بني سويف - بني مزار - الشباب ) ، وتم تنظيم البطولة من خلال الاتحاد المصري لتنس الطاوله ولها تصنيف ونقاط تحسب لكل لاعب .

وحضر حفل ختام البطولة وتكريم الفائزين كلا من الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف وأحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة وأسامة الجندى رئيس منطقة بنى سويف لتنس الطاولة ومصطفى ابراهيم وكيل إدارة الرياضة وإبراهيم دهشان وكيل إدارة الشباب زوجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف وعصام زيدان رئيس لجنة الرواد بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة .

وتمثلت مسابقات البطولة فى مشاركة نحو 50 لاعبه بالاعمار السنية من 40 حتي 80 سنه فيما شارك عدد 300 لاعب بمسابقات الرجال من الأعمار من 31 سنه حتي 80 سنه والتى تتشكل من مسابقات سنية ( 30 - 40- 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 ) حسب المتبع دوليًا حسب تعليمات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وتمثلت مسابقات السيدات فى المراحل العمرية فوق ( 40 - 50 - 60 - 65 - 70- 75 - 80 سنه ) حسب المتبع دوليًا وتعليمات الاتحاد الدولي لتنس الطاوله .

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و قال محمد عبد اللطيف مدير عام البطولة : البطولة شهدت نجاح كبير بشهادة جميع المشاركين والضيوف وهو ما يؤكد على قدرة بنى سويف على استضافة كبري البطولات لما تتوافر به من إمكانيات بشرية وفنادق وغيرها واشرف على التنظيم لجنة الرواد بالاتحاد المصري لتنس الطاوله وعدد أعضائها تسعة أعضاء وتضم المستشار عصام زيدان رئيس لجنة الرواد ورئيس اللجنة المنظمة وطه عبداللطيف نائب الرئيس و عبدالحميد قبر سكرتير اللجنة .

فيما أشد المستشار عصام زيدان رئيس لجنة الرواد بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة بمستوى تنظيم البطولة والقائمين على إدارة البطولة مثمنا كافة المجهودات التى تمت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة .

وعبر العديد من المشاركين بالبطولة عن سعادتهم بنجاح البطولة وتميزها فنيا ورياضيا بجانب التنظيم المتميز وحسن الاستقبال من أهالى ومسؤولي بنى سويف وقدرتهم على تنظيم البطولات الكبرى .

وشهدت البطولة مشاركة نحو 20 حكم وحكم عام دولي وجميعهم لاول مره من بني سويف .