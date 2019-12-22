رياضة | موعد مباراة مانشستريوناتيد اليوم|مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر|مشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد beIN Live

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يستضيف اليوم فريق واتفورد نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم لي ماسون فى مباراة قوية ومنتظرة من جماهير اليونايتد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على نظيره واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.