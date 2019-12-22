رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في كأس السوبر الإيطالي| بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو Live

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ينتظر عشاق الكرة الأوربية و العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019 مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي يوفنتوس أمام نظيره فريق لاتسيو علي بطولة كأس السوبر الإيطالي بالعاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة و الثامنة الأربع بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة الاربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الخامسة الأربع بالتوقيت العالمي جرينتش علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتذاع المباراة بين نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض علي قناة KSA Sport السعودية المفتوحة علي النايل سات بتعليق كل من فارس عوض و عبد الله الحربي.

ويشارك نادي يوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالي بعد أن نجح في الحصول علي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي بينما نجح نادي لاتسيو في تحقيق بطولة كأس إيطاليا علي حساب نظيره نادي أتلانتا.