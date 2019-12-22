رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في كأس السوبر الإيطالي| بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في كأس السوبر الإيطالي| بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة و الثامنة الأربع بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة الاربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الخامسة الأربع بالتوقيت العالمي جرينتش علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
وتذاع المباراة بين نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض علي قناة KSA Sport السعودية المفتوحة علي النايل سات بتعليق كل من فارس عوض و عبد الله الحربي.
ويشارك نادي يوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالي بعد أن نجح في الحصول علي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي بينما نجح نادي لاتسيو في تحقيق بطولة كأس إيطاليا علي حساب نظيره نادي أتلانتا.
يذكر أن نادي يوفنتوس هو حامل لقب بطولة كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز بالبطولة الموسم الماضي علي حساب نظيره نادي ميلان بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية