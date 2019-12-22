رياضة | صدمة في بايرن ميونخ بعد إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في بايرن ميونخ بعد إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم السبت أن لاعب وسطه الإسباني خافي مارتينيز سيغيب لنحو ستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وخرج مارتينيز مصابا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي فاز فيها بايرن على فولفسبورج بهدفين دون مقابل، وشارك جيروم بواتينج بدلا منه.

ومع توقف مسابقة البوندسليجا لحلول فترة العطلات الشتوية، يستأنف بايرن مشواره في البطولة بملاقاة مضيفه هيرتا برلين في 19 يناير المقبل.