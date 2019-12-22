رياضة | بعد إثارته للجدل.. الشيخ سعيد يوضح لـ"لفجر" أسباب صورته أمام نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إثارته للجدل.. الشيخ سعيد يوضح لـ"لفجر" أسباب صورته أمام نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لأحد الأشخاص، نشرها عبر صفحته الشخصية "الشيخ سعيد السيد، معلقا عليها: "وداعا للهزائم انتظروا عودة الفن والهندسة.. الاتفاق على الفك بشرط على المساس بالأهلي".

الأمر الذي أثار سخرية جماهير الأهلي، وكذلك قامت جماهير الزمالك بتكذيبها قائلين بالتأكيد صورة مفبركة، لتثأر حالة تساؤل كبيرة في الوسط الرياضي.

لذلك يوضح لكم "الخليج 365 الرياضي" من خلال تواصله مع الشخص صاحب الصورة ، والذي قال: "الموضوع ليس أكثر من دعابه، أنا كنت أسير في الطريق، وعندما نظرت للنادي أعجبني لذلك قمت بالتقاط بعض الصور".

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وأضاف: "بما أنني أهلاوي فأنا أخذت الموضوع مداعبة ليس أكتر، ولكن أحد الاصدقاء اتصل بي ليخبرني أنني أصبحت متصدرا لصفحات جماهير الأهلي على السوشيا ميديا".

واختتم حديثه قائلا: " حذفت الصورة لأني وجدتها ستحدث لي بعض المشاكل، وأنا كنت بأقوم بالمداعبة على صفحتي فقط، ولم أقصد أي أهانة للنادي.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك كان قد تلقى الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام سموحة بدون أهداف في الجولة الأخيرة.