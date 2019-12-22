رياضة | عاجل.. فيرمينيو يتحدث عقب قيادته ليفربول للتتويج بقلب كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيرمينيو يتحدث عقب قيادته ليفربول للتتويج بقلب كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر البرزايلي روبيرتو فيرمينيو لاعب ليفربول عن سعادته عقب فوز فريقه على فلامنيجو بهدف نظيف وتتويجه بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وقال فيرمينيو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لقد كانت مباراة قوية جداً بين فريقين متشابهين كما حققوا لقب الليبارتدورس أيضًا".

وأضاف :"سجلت هدف الفوز بمساعدة من زملائي، رأيت احد مدافعي فلامينجو متقدماً واستغليت الوضعية".

وتابع :"نحن سعداء جداً جداً بهذا الفوز، لقد فعلناها أخيرًا".

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وزاد :"أنا نا مسرور جداً ان احقق هذا اللقب ولقب الابطال، لم يكن لدينا مهمة سهلة امام فلامينجو فهم فريق ممتاز وخاضوا موسمًا مميزًا".

وواصل :"فلامينجو فريق يقوم بعمل رائع جداً مع خورخي جيسوس ولقد لعبوا مباراة مميزة امامنا، لقد كانت مباراة صعبة لنا".

وأشار :"لقد كنا عازمين على تحقيق الفوز وأظهرنا ذلك، بكل مباراة ليفربول يلعب بشكل أفضل".