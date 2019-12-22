رياضة | 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب مساء الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبا وهم :- حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي Advertisements خط الدفاع : محمد هاشم - محمد عمار - محمد مجدي - أحمد أيمن - محمود البدري خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - بيكيتي سيلفا - محمد صادق خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي حازم مرسي.

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