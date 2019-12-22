رياضة | رغم عدم تسجيله.. كيف خطف محمد صلاح الانظار في نهائي مونديال الأندية؟

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خطف محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية أنظار الجميع، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فلامينجو البرازيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على الاراضي القطري، في إطار نهائي كأس العالم للأندية.

رغم عدم تسجيله.. كيف خطف محمد صلاح الانظار في نهائي مونديال الأندية؟

وعلى الرغم من عدم تسجيل الدولي المصري محمد صلاح في مونديال كأس العالم للأندية، إلا أنه تمكن من خطف الأنظار في نهائي كأس العالم للأندية، بعدما نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، متفوقًا على جميع اللاعبين، بسبب أداءه الرائع في المباراة، ليخطف أنظار الجماهير.

كما قاد الدولي المصري محمد صلاح ليفربول للفوز بمونديال الأندية للمرة الاولى في تاريخه بعدما سبق له الخسارة في عام 2005.

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وبفوز ليفربول اليوم أصبح صلاح ثاني لاعب عربي يتوج باللقب، كما أنه أول مصري يحصل عليه، ليواصل الفرعون المصري كتابة تاريخه في الساحرة المستديرة.

ملخص مباراة ليفربول ضد فلامينجو

وخطف البرازيلي روبيرتو فيرمينو من خطف هدف الفوز لصالح الريدز في الدقيقة 99 من زمن المباراة، ليحصد نادي ليفربول لقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

ومن الجدير بالذكر أن ليفربول كان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي، بنتيجة 2-1، بينما تأهل فلامينجو للدور ذاته بعد تغلبه على نظيره الهلال السعودي بركلات الترجيح.