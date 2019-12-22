رياضة | نتائج أبرز مباريات اليوم| ليفربول يتوج بطلًا للعالم.. ومانشستر سيتي يقهر ليستر.. وإنتر يستعيد صدارة الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج أبرز مباريات اليوم| ليفربول يتوج بطلًا للعالم.. ومانشستر سيتي يقهر ليستر.. وإنتر يستعيد صدارة الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ لحظات جميع مباريات اليوم السبت، الموافق 21 سبتمبر 2019، والتي شهدت العديد من المفاجآت على أصعدة الكرة المصرية والأوروبية، ونرصد لكم نتائج أبرز مباريات اليوم:-

ليفربول صلاح يتوج بطلاً لكأس العالم للأندية ومونتيري ثالثًا على حساب الهلال

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من التتويج ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما تفوق على نظيره البرازيلي فلامنجو بهدف نظيف، حمل توقيع روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 99 من عمر اللقاء، والذي امتد إلى الشوطين الإضافيين، نظرًا لحالة التعادل السلبي التي استمرت خلال الـ90 دقيقة الأولى.

وبهذه النتيجة استطاع ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح أن يحصد بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، كما أصبح الريدز ثاني الفرق الإنجليزي حصدًا للقلب خلف مانشستر يونايتد بطل مونديال الأندية عام 2008.

وبات كأس العالم للأندية هو ثالث ألقاب محمد صلاح ورفاقه خلال عام 2019، عقب الفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وعلى صعيد أخر، تمكن فرق مونتيري المكسيكي من التفوق على نظيره الهلال السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 3/4، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/2.

استمرار صحوة الجونة وتألق محمد شريف وتعادل فارسي الكونفدرالية في أبرز نتائج اليوم بالدوري المصري

تمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري.

حمل الهدفين توقيع الثنائي عمرو بركات وأكرم توفيق في الدقيقتين 36 ، 67 على التوالي، ليكون الفوز الثاني على التوالي للفريق الساحلي.

وواصل محمد شريف، نجم النادي الأهلي المعار إلى إنبي، تألقه خلال الموسم الحالي، بعدما قاد النادي البترولي لتحقيق فوز درامي على نظيره وادي دجلة بثلاثية مقابل هدفين.

سجل محمد شريف ثنائية لصالح إنبي، اعتلى من خلالها قمة جدول ترتيب قائمة الهدافين بالدوري خلال الموسم الحالي، فيما سجل محمود قاعود الهدف الثالث لإنبي، وسجل عبدالكريم الوادي ورفيق كابو ثنائية دجلة.

وخلال نفس الجولة، حسم التعادل الإيجابي 1/1، المباراة التي جمعت المصري البورسعيدي ضد بيراميدز.

بادر النادي القاهرة بالتسجيل عن طريق عبدالله السعيد في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، قبل أن يدرك حسن على هدف التعادل للنسور الخضراء، وتأتي هذه المباراة قبل مواجهتهما المرتقبة على صعيد بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

التعادل السلبي يحسم قمة أرسنال وإيفرتون تحت أنظار أنشيلوتي وأرتيتا

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حسم التعادل السلبي مباراة إيفرتون ضد أرسنال والتي أقيمت على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

جاءت المباراة متوسطة بين كلا الفريقين، إلا أنها شهدت الكثير من الإثارة على صعيد المدرجات، وذلك بعدما تواجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لإيفرتون، والذي سيبدأ قيادة التوفيز من الجولة المقبلة بالبريميرليج، تزامنًا مع وجود ميكيل أرتيتا، مدرب مانشستر سيتي والمساعد لبيب جوارديولا، على أن يبدأ قيادة أرسنال من الجولة المقبلة أيضًا.

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليستر في محاولة مطاردة ليفربول

تمكن فريق مانشستر سيتي قلب الطاولة على نظيره ليستر سيتي، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب الاتحاد، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

بادر الضيوف بالتسجيل عن طريق المخضرم جيمي فاردي في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل السيتيزين ثلاثية متتالية عن طريقة رياض محرز، إيلكاي جندوجان وجابريل خيسوس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 38 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ثعالب ليستر عند النقطة 39 في وصافة جدول الترتيب، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 49.

برشلونة يصالح جماهيره برباعية في شباك ألافيس

تمكن فريق برشلونة من الفوز على نظيره ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

سجل رباعية البارسا كل من أنطوان جريزمان، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي ولويس سواريز، فيما سجل بيري بونس هدف حفظ ماء الوجه لصالح ألافيس.

وارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 39 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن غريمه التاريخي ريال مدريد والذي سيواجه نظيره أتلتيك بيلباو في نفس الجولة، غدًا الأحد، فيما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.

وبهذه النتيجة يصالح برشلونة جماهيره عقب الظهور بأداء متواضع خلال مواجهة الكلاسيكو الأخيرة، التي جمعت البرسا ضد ريال مدريد،على ملعب كامب نو، والذي كان القدر رحيمًا خلالها بأصحاب الأرض بعدما حكمها التعادل السلبي.

إنتر يتفوق على جنوى برباعية في ليلة تألق لوكاكو

تمكن فريق إنتر ميلان الإيطالي من إمطار شباك نظيره جنوى برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب جوسيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

تمكن المهاجم البلجيكي من تسجيل ثنائية من الأهداف، فيما أكمل روبيرتو جاليارديني و سيباستيانو إسبوزيتو رباعية الأفاعي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النيراتزوري إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، بفارق الأهداف عن يوفنتوس ، فيما تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.