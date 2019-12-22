رياضة | أخبار الأهلي اليوم السبت: بشرى سارة قبل مواجهة الاتحاد.. أزمة بسبب فايلر.. وتوجيه ضربة قوية للزمالك في صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم السبت: بشرى سارة قبل مواجهة الاتحاد.. أزمة بسبب فايلر.. وتوجيه ضربة قوية للزمالك في صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم السبت 21 – 12 – 2019، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 21 – 12 – 2019:

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم

1- عمار حمدي يجدد عقده مع الأهلي ويقترب من الاتحاد السكندري:

قام مسئولو النادي الأهلي بتعديل عقد عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بامتيازات مادية وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم بمقر النادي.

وعقد سيد عبد الحفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعب اليوم السبت عقب مران الفريق الأحمر قام خلالها اللاعب بالتوقيع على العقود الجديدة بامتيازات مالية أفضل.

ويرتبط عمار حمدي مع الأهلي بعقد لمدة 4 مواسم حيث انضم اللاعب إلى القلعة الحمراء في صيف 2018 قادما من نادي النصر.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن النادي وافق على إعارته لصفوف الاتحاد السكندرية حتى نهاية الموسم.

2- مهاجم لوزيرن يشعل أزمة لرينيه فايلر في الأهلي:

اشتعل الصدام بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في الساعات الماضية من أجل حسم الصفقة الثانية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن فايلر مدرب الأهلي يتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم، بعد ظهور الثنائي مروان محسن، ووليد أزارو، بمستوى متواضع، وعدم قناعته بصلاح محسن.

وشدد مدرب القلعة الحمراء على التعاقد مع النيجيري بليسنيج إيليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري في يناير المقبل لتدعيم هجوم الأهلي على الرغم من اعتراض اللجنة على فكرة احتراف اللاعب في الدوري الإسرائيلي لمدة موسم.

في المقابل، تضغط لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على السويسري فايلر من أجل التعاقد مع مدافع في شهر يناير بدلاً من مهاجم نادي لوزيرن السويسري، أو لاعب وسط نظراً للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق في خط الوسط بعد إصابة الثنائي حمدي فتحي، بقطع في غضروف الركبة، ومحمد محمود بقطع في غضروف الركبة، بجانب كثرة الإصابات في خط الدفاع.

ونصحت لجنة التخطيط فايلر بالاعتماد على الصفقة الجديدة محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد من البرتغال في مركز المهاجم الصريح، خاصة أنه شارك في هذا المركز مع الزمالك ومنتخب مصر من قبل وسجل العديد من الأهداف.

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت

3- الأهلي يستعيد أحمد فتحي أمام الاتحاد:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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وكان فتحي قد تعرض للإصابة في الركبة عقب مباراة حرس الحدود قبل الأخيرة، وغاب بسببها عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

4- صراع بين انبي والجيش لضم نجم الأهلي:

تلقي النادي الأهلي عرضين رسميين من ناديي طلائع الجيش وإنبي للحصول على خدمات عمار حمدي صانع العاب الفريق الأول خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل وذلك على سبل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويميل الأهلي حتي الآن إلي الابقاء علي اللاعب ، ورفض رحيله في ظل قناعة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق بقدراته، فيما يتمسك عمار حمدي بخوض تجربة جديدة ويرغب في الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري الذي طلب أيضا التعاقد معه.

وخرج عمار من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر حيث شارك لمدة 45 دقيقة فقط هذا الموسم وكانت في مباراة بني سويف بدور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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5- أزمة في دفاع الأهلي امام الاتحاد:

يُجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر لاعبه محمود متولي للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

ويخشى فايلر من عدم لحاق رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بمباراة الاثنين المقبل أمام زعيم الثغر بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، لذلك بدأ في تجهيز متولي.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام الإسماعيلي ولم يتمكن من استكمال اللقاء حيث خرج في الدقيقة 64 من عمر اللقاء وحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.

ويخضع ربيعة لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم السبت لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية أو خوض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي في تجهيز محمود متولي مدافع الفريق الأحمر بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الفريق لمدة 3 أشهر كاملة.

6- الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك:

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي يخططون لتكثيف المفاوضات مع محمد عبد العاطي نجم وسط وادي دجلة تمهيدا لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن الأهلي يسعى لتدعيم صفوف الفريق بلاعب وسط مميز وذلك بسبب معاناة الفريق من أزمة قوية تحديداً بعد الإصابات التي تعرض لها الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي وتأكد غياب الثنائي حتى نهاية الموسم.

وأكدت التقارير أن محمد عبد العاطي يعتبر على رأس أولويات الزمالك الفنية في الفترة المقبلة، حيث كان يخطط الفريق الأبيض لضم اللاعب في الصيف الماضي ولكن إدارة دجلة رفضت.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الأهلي يسعى لاستغلال علاقته القوية بماجد سامي مالك وادي دجلة من أجل ضم عبد العاطي في الميركاتو الشتوي المقبل.