رياضة | تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه بلقب بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على جريميو البرازيلي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وقال صلاح عقب تتويج فريقه بلقب البطولة وفوزه بجائزة أفضل لاعب :"سعيد جدًا بالفوز باللقب، وجئنا إلى هنا من أجل الفوز باللقب وظهرنا بشكل مميز خلالها".

وأضاف :"كل شئ في البطولة جيد للغاية، والمباريات كانت جيدة وحالفنا التوفيق في المباريات، والحمد لله على المكسب وعقب العودة إلى إنجلترا نبدأ التركيز في الدوري الإنجليزي".

وتابع :"متفال بالعودة مع منتخب مصر باللعب في كأس العالم مرة أخرى، نبني جيلًا جديدًا ومتفائل بالمجموعة المتواجدة ومتأكد بالصعود لكأس العالم".

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وأشار :"سعيد بالتتويج باللقب واللاعبون يستحقون الفوز بهذه الجائزة وأنا لا أقتنع بالجوائز الفردية ومقتنع بأننا فريق جماعي وجميع اللاعبون ظهروا بشكل مميز وفي النهاية أشكر جميع اللاعبين وأهديهم هذه الجائزة".

وواصل :"أرغب في الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي وأنا طماع وأنا متفائل بتحقيق نتائج إيجابية سنعود غدًا إلى إنجلترا وسنركز على البطولتين".

وأشار :"لا يصح أن يتم إبعاد مانشستر سيتي عن المنافسة على لقب البريميرليج ففي الموسم الماضي كنا متقدمين بفارق عدد من النقاط حتى يناير وعاد وتوج باللقب".

وأتم حديثه :"علينا الحفاظ على هدوئنا والتركيز وإن شاء الله نتوج باللقب".