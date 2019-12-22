رياضة | كأس العالم للأندية| الشهراني يكشف سر خسارة الهلال أمام مونتيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس العالم للأندية| الشهراني يكشف سر خسارة الهلال أمام مونتيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ياسر الشهراني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن سبب خسارة فريقه أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب خليفة الدولي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ونجح نادي مونتيري في حصد المركز الثالث، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

أن فريقه تأثر كثيراً بالمجهود الكبير الذي بذله في المباريات السابقة ببطولة كأس العالم للأندية، وكان قريباً من تحقيق المركز الثالث، لولا سوء الحظ في ركلات الترجيح والتي خسرها الفريق 3-4 أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال الشهراني في تصريحات عقب المباراة: "كنا نأمل في الفوز بالمركز الثالث ولكن لم نوفق، قدمنا كل ما في وسعنا وقاتلنا في المباراة أمام مونتيري، لكننا في النهاية لم نحقق ما نريد".

وأوضح: "نعاني من الإجهاد البدني بسبب ضغط المباريات المتتالي سواء مع الهلال أو المنتخب، في الفترة الأخيرة شاركنا في مباريات كثيرة سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا، وكذلك شاركنا مع المنتخب في بطولة كأس الخليج العربي، وكل هذه المواجهات أثرت علينا من الناحية البدنية، ولكن هذا لم يكن عذراً، وأعد الجماهير الهلالية بأن نعود للانتصارات وتحقيق الألقاب مجددا".