رياضة | كلاكيت ثاني مرة.. لوشيسكو يحرم الهلال من إنجاز تاريخي بنفس الخطأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاكيت ثاني مرة.. لوشيسكو يحرم الهلال من إنجاز تاريخي بنفس الخطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الروماني لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، في فخ مونتيري المكسيكي، والذي يفتقد لـ9 لاعبين من قوامه الأساسي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

واستطاع مونتيري المكسيكي الفوز بالمركز الثالث، بعدما تغلب على الهلال بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

لوشيسكو يحرم الهلال من إنجاز تاريخي في مونديال الأندية

رزافان لوشيسكو مدرب الهلال، لم يتعلم من أخطائه الماضية، إذ أنه بعد أن كان متقدماً، في اللقاء عند الدقيقة 35، أمام مونتيري، أصبح متأخراً بهدفين عند الدقيقة 60، ثم أدرك جوميز التعادل ولكنه احتكم الفريقان لضربات الجزاء، ليخسر الفريق السعودي.

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تكرر المشهد في مباراة ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، عندما واجه فلامنجو، وتقدم في الدقيقة 18، ولكنه تلقى ثلاث أهداف، حطمت أحلامه في الوصول للنهائي.

لوشيسكو كرر أخطائه في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا

وفي منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عندما واجه النصر، تقدم في الدقيقة 31، ثم تلقت شباك الهلال هدفين، جعلته يتلقى هزيمته الأولى والوحيدة في الدوري.

أما في مسابقة دوري أبطال آسيا، تقدم بهدف في الدقيقة 13، ولكنه في النهاية خسر برباعية مقابل هدفين، أمام السد القطري، في نصف النهائي.