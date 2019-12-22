رياضة | محمد صلاح يحلق في سماء الكرة العالمية بثلاثة القاب تاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحلق في سماء الكرة العالمية بثلاثة القاب تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلمساته السحرية وأهدافه الخارقة للقوانين الفيزيائية، واصل محمد صلاح نجم الكرة المصرية سطوعه في سماء الكرة العالمية، كان آخرها فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فلامينجو البرازيلي، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على الاراضي القطري، في إطار نهائي كأس العالم للأندية.

محمد صلاح يحلق في سماء الكرة العالمية بثلاثة القاب تاريخية

واصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تألقه في الملاعب العالمية، منذ انتقاله لنادي ليفربول الإنجليزي، ليحقق ثلاثية تاريخية رسمت طريقه لدخول بوابة الأرقام القياسية المصرية والعربية والعالمية.

Advertisements

- دوري أبطال أوروبا توج محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، بعدما تغلب في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد، سجل صلاح خلالها الهدف الأول، قبل أن يضيف أوريجي الهدف الثاني.

- كأس السوبر الأوروبيوفي عام 2019 أيضا توج النجم المصري محمد صلاح بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد تغلبه على مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح، في مباراة شهدت إحراز صلاح لركلته.

- كأس العالم للأنديةوتوج الدولي المصري محمد صلاح مسيرته الكروية الرائعة على الملاعب العالمية بالثلاثية التاريخية، بعدما توج بلقب كأس العالم للأندية، ليقود فريقه للفوز بمونديال الأندية للمرة الاولى في تاريخه بعدما سبق له الخسارة في عام 2005.