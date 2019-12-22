رياضة | حقيقة مرسخة على مدار 7 سنوات في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مرسخة على مدار 7 سنوات في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا 2019، أن يتوج بكأس العالم للأندية للعام ذاته، بعد أن فاز على نظيره فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد.

شهد كأس العالم للأندية على مدار الـ7 سنوات الأخيرة، تتويج الأندية الأوروبية، منذ عام 2013، وحتى الآن.

بدأت الحكاية مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، بطل دوري أبطال أوروبا 2013، والذي توج حينها بطلاً لكأس العالم للأندية، بعد أن فاز على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين.

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وفي عام 2014، توج ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، باللقب بعد أن فاز على سان لوزنزو، بثنائية نظيفة.

ثم توج برشلونة في عام 2015، على حساب ريفربليت، بثلاثية نظيفة، وفي عام 2016، توج ريال مدريد بعد أن فاز على كاشيما برباعية مقابل هدفين.

كما حقق ريال مدريد اللقب في عام 2017، بعد الفوز أمام غريميو بهدف دون رد، بينما توج أيضاً في عام 2018، بعد الفوز على نظيره العين برباعية مقابل هدف.