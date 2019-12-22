رياضة | قائمة المدربين الفائزين باللقب.. يورجن كلوب أول مدرب ألماني يتوج بكأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة المدربين الفائزين باللقب.. يورجن كلوب أول مدرب ألماني يتوج بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الألماني يورجن كلوب فريقه ليفربول الإنجليزي للتتويج بكأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب على فريق فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ستاد خليفة الدولي، ليصبح الليفر ثاني الأندية الإنجليزية تتويجًا بلقب البطولة المونديالية بعد مانشستر يونايتد عام 2008.

جاء هدف فوز ليفربول على فلامينجو البرازيلي عن طريق اللاعب روبرتو فيرمينو بالدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول، بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ويعد هذا الهدف الثاني لـ"فيرمينو" في البطولة بعد هدفه في شباك مونتيري المكسيكي بالدور نصف النهائي للمونديال.

يورجن كلوب أول ألماني يتوج كأس العالم للأندية:

أصبح يورجن كلوب مدرب ليفربول أول مدرب ألماني في التاريخ يتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث الذي بدأ عام 2000، كما أصبح المدرب رقم 12 الذي يحصد لقب البطولة العالمية.

وإليكم قائمة المدربين الفائزين بكأس العالم:

- 2000: أوزفالدو دي أوليفيرا (البرازيل / كورينثيانز)

- 2005: باولو أوتوري (البرازيل / ساو باولو)

- 2006: آبل براجا (البرازيل / انتر ناسيونال)

- 2007: كارلو أنشيلوتي (إيطاليا / إيه سي ميلان)

- 2008: أليكس فيرجسون (اسكتلندا / مانشستر يونايتد)

- 2009: جوارديولا (اسبانيا / برشلونة)

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- 2010: رافائيل بينيتيز (اسبانيا / انتر ميلان)

- 2011: جوارديولا (اسبانيا / برشلونة)

- 2012: تيتي (البرازيل / كورينثيانز)

- 2013: جوارديولا (اسبانيا / بايرن ميونيخ)

- 2014: كارلو انشيلوتي (ايطاليا / ريال مدريد)

- 2015: لويس انريكي (اسبانيا / برشلونة)

- 2016: زيدان (فرنسا / ريال مدريد)

- 2017: زيدان (فرنسا / ريال مدريد)

- 2018: سانتياجو سولاري (الارجنتين / ريال مدريد)

- 2019: يورجن كلوب (ألمانيا / ليفربول)

المدربين الاكثر حصدًا للقب المونديال:

يعد المدرب الاسباني بيب جوارديولا هو الأكثر تتويجا بلقب البطولة وحصد اللقب 3 مرات، عامي 2009، 2011 مع برشلونة، و2013 مع باريرن ميونيخ، يليه الإيطالي كارلو انشيلوتي وحصد اللقب مرتين 2007 مع تشيلسي، 2014 مع ريال مدريد، كما حقق زين الدين زيدان اللقب مرتين مع ريال مدريد عامي 2016، 2017.