الامارات | الزمالك يبتعد بـ 7 نقاط عن الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبتعد بـ 7 نقاط عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الزمالك مسلسل النتائج المتواضعة بتعادله سلباً مع ضيفه سموحة أول من أمس، بملعب القاهرة الدولي في المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم، ليبتعد عن الأهلي المتصدر بسبع نقاط. وهذا التعادل الثاني للزمالك هذا الموسم والمباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها في تحقيق الفوز بعد خسارته أمام طلائع الجيش 2-2 في المرحلة الماضية، فاكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف أمام سموحة والإنتاج الحربي.

ويملك الزمالك مباراة مؤجلة أمام غريمه التقليدي الأهلي (مع مباراتين مؤجلتين)، ولم يعد بوسعه التفريط في أي نقطة أخرى.

وواصل الاتحاد السكندري ملاحقة الأهلي بفوزه على ضيفه إف سي مصر 2-1 على استاد الإسكندرية. وتقدّم إف سي مصر عن طريق محمود إسماعيل (19)، ورد الاتحاد السكندري بهدفين لمحمود طاهر (25 خطأ في مرمى فريقه) ومحمود رزق (30).

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وعزّز الاتحاد موقعه في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة، فيما تجمد رصيد اف سي مصر عند سبع نقاط في المركز الـ15.

وانتزع المقاولون العرب فوزاً قاتلاً من مضيفه حرس الحدود بهدف نظيف سجله محمد سالم (90+2) بملعب المكس في الإسكندرية. ورفع المقاولون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط في المركز التاسع.