الامارات | اللفة الأخيرة تهدي فريق أبوظبي اللقب السابع في مونديال «الفورمولا1»

شكرا لقرائتكم خبر عن اللفة الأخيرة تهدي فريق أبوظبي اللقب السابع في مونديال «الفورمولا1» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز قائد الزورق 14، السويدي يوناس أندرسون، لقب الجولة الختامية في بطولة العالم للزوارق السريعة (الفورمولا1)، التي أقيمت أمس على بحيرة خالد بإمارة الشارقة، في ختام أسبوع الشارقة للسباقات العالمية، إذ قطع أندرسون مسار السباق المكون من 45 لفة بزمن بلغ 49 دقيقة و29 ثانية، متفوقاً بفارق 5.25 ثوانٍ عن الأميركي شون تورينتي قائد زورق «أبوظبي1»، الذي حل ثانياً ليحسم لقب بطل العالم، فيما جاء ثالثاً البولندي بارتيك مارشال قائد الزورق 77، التابع لفريق الإمارات رايسينغ.

ورفع فريق «أبوظبي» رصيده على صعيد بطولات العالم، إلى اللقب الثالث على التوالي، والسابع بتاريخ البطولة، عقب ألقاب أعوام: 2000 و2004، و2006، و2009، و2017، و2018.

وعقب انتهاء السباق، توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين، بحضور رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة خالد المدفع، ورئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، علي المدفع، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، ومدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، والمدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية، محمد حارب، وعضو الاتحاد الدولي للرياضات البحرية رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر، والمروج العالمي لبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا1)، والدراجات المائية الأكوابايك، نيكولو جيرمانو.

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وفرضت اللفة الأخيرة حضورها في احتفاظ سائق زورق «أبوظبي1»، الأميركي تورينتي، بلقب بطولة العالم للعام الثاني على التوالي، وحرمان السويد اللقب الأول تاريخياً، وذلك بعد أن جاءت انطلاقة السباق قوية، حافظ من خلالها السويدي يوناس أندرسون والفرنسي فيليب تشيب على مركزيهما الأول والثاني، في سيناريو كان سيضمن لأندرسون الفوز ببطولة العالم، لولا نجاح الأميركي تورينتي في تعويض انطلاقته المتأخرة من المركز الخامس والضغط على المنافسين على مدار اللفات الـ45 من عمر السباق، ليصل تورينتي في اللفات الـ10 الأخيرة خلف الفرنسي تشيب، الذي عانى ضغطاً متواصلاً، أسفر في المنعطفات الأخيرة عن ظهور خلل بالمحرك، كان كفيلاً بتراجعه للمركز السادس، وإفساح الطريق للأميركي تورينتي، لإنهاء السباق بالمركز الثاني، وحصد لقب بطولة العالم.

وعلى الرغم من تقاسم كل من الأميركي تورينتي، والسويدي أندرسون، صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 79 نقطة، فإن اللجوء إلى لوائح البطولة على صعيد الجزاءات والعقوبات، التي حصل عليها السائقون طوال الموسم، كانت كفيلة في منح تورينتي اللقب.