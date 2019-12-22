الامارات | 3 فرق مرشحة للمنافسة تعاني أزمات دفاعية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرق مرشحة للمنافسة تعاني أزمات دفاعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاني ثلاثة فرق مرشحة للمنافسة في درع دوري الخليج العربي أزمات دفاعية مستمرة، هي: العين والنصر والوحدة، واستقبلت الفرق الثلاثة 47 هدفاً في الجولات العشر الماضية، وأكثر الفرق المتضررة هو الوحدة الذي لم يخرج من أي مباراة دون تلقي هدف على الأقل، حيث استقبلت شباكه 22 هدفاً في 10 مباريات، وهي نسبة مرتفعة جداً، نظراً لواقع فريق الوحدة، والذي من المفترض أن يكون ضمن فرق الصدارة.

وظهرت أزمة العين الدفاعية في مباراة الظفرة، بالجولة 10 من دوري الخليج العربي، عقب تلقي شباكه هدفين والخسارة من أخطاء دفاعية فردية من بعض اللاعبين، وحال دفاع العين أفضل بقليل من الوحدة حيث استقبل 13 هدفاً، لكن بالتأكيد ليس هذا المستوى المتوقع من دفاع فريق يضم كوكبة من النجوم ومرشح دائم للمنافسة في كل البطولات التي يشارك فيها.

الفريق الثالث الذي تضرر كثيراً من الأخطاء الدفاعية هو النصر الذي استقبل 12 هدفاً في الجولات السابقة، ورغم تأكيد مدرب الفريق، الكرواتي كرونسلاف، في أول مؤتمر صحافي، عقب التوقف السابق للدوري، أنه تعامل مع الجانب الدفاعي جيداً، فإن شباك العميد استقبلت ستة أهداف في آخر ثلاث مباريات أمام العين والشارقة وحتا، بسبب الأخطاء الفردية وأخطاء التمركز للمدافعين.

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شباب الأهلي الأقوى دفاعياً

على الرغم من عدم تصدره، فإن شباب الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في الدوري حتى الآن، إذ استقبل أربعة أهداف فقط في أربع مباريات مختلفة، أي أنه لم يتلق في أي مباراة أكثر من هدف واحد، وشهدت الجولات الماضية خروج «فرسان دبي» بشباك نظيفة في ست مباريات، والأهداف التي استقبلها كانت أمام كل الفجيرة والنصر وعجمان والوصل، بواقع هدف في كل مباراة.

أما المتصدر فريق الشارقة فقد استقبل تسعة أهداف، وبالتالي فإن شباب الأهلي وصيف الجدول هو صاحب أقوى خط دفاع في البطولة، وعلى المستوى الهجومي يتصدر العين قائمة أقوى خط هجوم برصيد 24 هدفاً.