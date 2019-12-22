الامارات | مشجع بولندي يفوز بأول سيارة «أودي» في دورينا

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع بولندي يفوز بأول سيارة «أودي» في دورينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المشجع الوصلاوي، ماتيوسز روديك، من بولندا، بسيارة «أودي A3» مقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية، ضمن مبادراتها الترويجية الهادفة إلى دعم الأندية، ومكافأة الجماهير، وزيادة الحضور الجماهيري وتعزيز الولاء بين المشجع وناديه.

وشهدت استراحة بين الشوطين لمباراة الوصل والجزيرة، التي أقيمت في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، أول من أمس، إجراء السحب على التذاكر الإلكترونية وإعلان الفائز، وشارك لاعب الوصل، لوكاس غالفاو، في تتويج الفائز.

وكانت رابطة المحترفين قد خصصت 30 سيارة على مدار الموسم، سلمت الأولى على هامش مباراة كأس سوبر الخليج العربي لمشجع شباب الأهلي سيف المرزوقي، وأخرى مخصصة لنهائي كأس الخليج العربي ثم 28 سيارة في بطولة دوري الخليج العربي.

ويدخل السحب على السيارة المشجع الذي حضر ما لا يقل عن ثلاث مباريات لفريقه في ملعبه، واقتنى تذاكر المباريات عن طريق الموقع الرسمي المخصص لها platinumlist.net/‏‏arabian-gulf-league.