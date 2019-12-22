الامارات | «مجلس دبي» يطالب الأندية بتطبيق لائحة المكافآت والجزاءات والتعاقدات

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس دبي» يطالب الأندية بتطبيق لائحة المكافآت والجزاءات والتعاقدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس دبي الرياضي رفع وتيرة العمل، للارتقاء بمستوى العمل في القطاع الرياضي، بما ينسجم مع كون العام المقبل هو «عام الاستعداد للخمسين»، والمشاركة الفاعلة فيه لتعزيز المكتسبات الوطنية، وبناء أسس تحقيق المزيد من التميز والإنجازات للدولة في الـ50 عاماً المقبلة.

وشدد مجلس دبي على ضرورة تطبيق الأندية النظام الأساسي الخاص بلائحة المكافآت والحوافز والجزاءات للاعبين المحترفين والأجهزة الإدارية والفنية، وفق سياسات المجلس، وكذلك لائحة استقطاب اللاعبين والمدربين، وأكد على تطبيقها بما يرتقي بمستوى العمل الإداري، والاستثمار الأمثل للموارد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن للمجلس، برئاسة مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، وحضور أمين عام المجلس سعيد حـارب، وبقية الأعضاء.

وبارك المجلس تشكيل اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتمنى له ولفريق عمله التوفيق والنجاح. وتم في الاجتماع استعراض تقرير لجنة التطوير والمستقبل وما تتضمنه الخطة الاستراتيجية للمجلس للفترة 2020-2030.

واستعرض المجتمعون كذلك جديد الدورة الثامنة لنموذج دبي للتفوق الرياضي، الذي يتم فيه الإعلان عن الأندية وشركات الكرة واللاعبين والإداريين الحاصلين على أعلى درجات التقييم، وفق نموذج معتمد، يشمل جميع جوانب الأداء الرياضي والإداري والخدمي، ويتركز على مفاهيم الابتكار والالتزام بالروح الرياضية، والمساهمة المجتمعية، كما يشتمل على جانب الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية.

وتتضمن الدورة الثامنة معايير عديدة تتعلق بعلاقة النادي بالجمهور والمبادرات التي يقدمها لإسعاد الجمهور. وتضمن النموذج: فئات التفوق الرياضي المؤسسي (تفوق الأندية، وشركات الكرة، وأفضل شركة في رعاية المواهب، والكفاءة المؤسسية، وفي الابتكار، وأفضل جمهور)، والتفوق الفردي (أفضل لاعب ولاعبة في رياضة فردية وكذلك في الرياضة الجماعية، وأفضل لاعب وناشئ في كرة القدم، والأفضل من أصحاب الهمم في الرياضات الجماعية والفردية).

كما تم الاطلاع على تقرير البرامج التطويرية، والبطولات التي ينظمها المجلس للأكاديميات بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب استعراض أهم بطولات 2020 في مختلف الألعاب.

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واستعرض أيضاً نتائج التقييم السنوي لأكاديميات الكرة، الذي أجراه المجلس، وتضمن 20 معياراً، و134 مؤشراً، وسيتم إعلان نتائجه ضمن حفل نموذج دبي للتفوق الرياضي. وهذا بجانب متابعة تقارير بطولات سابقة، وأخرى مقبلة.

من الاجتماع الدوري الـ8 للمجلس:

- نموذج التفوق الرياضي ينقسم إلى فئات التفوق المؤسسي والفردي، ويهتم بالرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية.

- التقييم السنوي لأكاديميات الكرة تضمن 20 معياراً، و134 مؤشراً، وسيتم الكشف على نتائجه ضمن حفل التفوق الرياضي.

نموذج دبي للتفوق

الرياضي، يهتم

بمبادرات الأندية

لإسعاد الجمهور.