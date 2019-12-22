الامارات | مدرب خورفكان: سنعزز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: سنعزز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق خورفكان، الصربي غوران، إنهم «عازمون على تعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير»، مشيراً إلى حاجة الفريق إلى ذلك في ظل مشكلة اللمسة الأخيرة التي يعانيها الفريق باستمرار، بحسب تعبيره.

وقال غوران في المؤتمر الصحافي بعد الخسارة من شباب الأهلي أول من أمس 2-صفر في دوري الخليج العربي: «الفريق لم يكن سيئاً، بل على العكس قدم أداء مميزاً، لكنه لم يسجل الاهداف، وحتى بالنسبة لمدافعي الفريق فقد كانوا عند حسن الظن، وأنا راضٍ عن مستوى الاداء عموماً، لكن تظل مشكلتنا الرئيسة في اللمسة الأخيرة، وهذا ما نريد تصحيحه من خلال التدريبات وفي المباريات المقبلة، وكذلك من خلال السعي لتعزيز صفوف الفريق». في المقابل، علق مدرب شباب الأهلي أروابارينا على اعتراض نجم الفريق أحمد خليل على استبداله في المباراة، بالتأكيد على أن هذا أمر طبيعي بالنسبة للاعبين الذين يرغبون في اللعب لأطول فترة ممكنة.

وقال في المؤتمر الصحافي «مازحاً» إنه سيعقد اتفاقاً مع خليل، أنه في حال سجل اللاعب البديل هدفاً أو قام بصناعته فسيقوم خليل بتسديد فاتورة العشاء، والعكس إن لم يقم بذلك، أن يتحملها هو.

وأضاف: «ما قام به خليل حرص منه، وليس أنانية، والحقيقة أن الجميع متكاتف في شباب الأهلي». وشدد على أنه في المقابل: «لدينا لائحة للتعامل مع اي حالات الخروج عن النص، لكننا لم نستخدمها حتى الآن، وأتمنى ألا نلجأ إليها مستقبلاً، وثقتي عالية بأنها لن تحدث».