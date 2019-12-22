الامارات | اجتماع مفاجئ قبل الحصة التدريبية يُنهي مشوار ليكو مع «الزعيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مفاجئ قبل الحصة التدريبية يُنهي مشوار ليكو مع «الزعيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكن يدور في رأس مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، أن قرار إقالته من منصبه سيتم بهذه الصورة المفاجئة، على الرغم من الانتقادات التي طالته أخيراً، إذ إنه حضر مبكراً كعادته إلى استاد خليفة بن زايد، أمس، لقيادة الحصة التدريبية الرئيسة استعداداً لمواجهة دبا الحصن، غداً، في الدور ثُمن النهائي لكأس رئيس الدولة.

وفي الوقت الذي اكتمل وصول جميع لاعبي الفريق مبكراً إلى استاد خليفة بن زايد، الساعة الرابعة عصراً، علمت «الإمارات اليوم» أنه جرى اجتماع بصورة عاجلة بين رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر الدرمكي، مع المدرب ليكو، تم خلاله إخطاره بقرار إعفائه من منصبه بسبب تراجع أداء نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وما يكشف أن الإقالة جاءت بصورة مفاجئة حتى بالنسبة لإيفان ليكو، أن المدرب كان سيعقد مؤتمراً صحافياً الساعة 03:50 عصراً، في قاعة المؤتمرات الصحافية الملحقة باستاد خليفة بن زايد، للحديث عن تحضيرات «الزعيم» لمواجهة دبا الحصن.

وجرى تأخير المؤتمر الصحافي في بداية الأمر لمدة 30 دقيقة من قبل المكتب الإعلام ليقام الساعة 04:20 عصراً، قبل أن يعلن النادي بصورة رسمية بعدها عن إقالة المدرب إيفان ليكو من منصبه في الساعة 4:35، وغادر المدرب استاد خليفة في الساعة 04:40 حاملاً حقيبته، بينما قاد المدرب المؤقت مدرب فريق الرديف، العراقي غازي فهد، أول حصة تدريبية في الساعة 05:00، وأقيمت خلف الأبواب المغلقة.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي، أن السبب وراء قرار إقالة المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، من منصبه جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي، بعد خسارة الفريق نقاطاً عدة خلال الاستحقاقات الماضية.

وتراجعت نتائج «الزعيم» على مستوى دوري الخليج العربي، إذ تعادل على أرضه 2-2 أمام النصر في الجولة الثامنة، بينما خسر، يوم الخميس الماضي، أمام جماهيره من الظفرة 1-2، ضمن الجولة العاشرة، وتراجع الفريق في جدول الترتيب إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بفارق ست نقاط عن الشارقة المتصدر.

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وقال الدرمكي للموقع الرسمي لنادي العين: «جميع قرارات شركة الكرة القدم تستند إلى معايير ثابتة وسياسة واضحة، وبعيدة عن الأساليب التي تفرضها ردود الأفعال الارتجالية، أو التعامل مع الوضع بالعاطفة، وندرك جيداً أن الاستقرار في أي منظومة فنية لفرق كرة القدم بصورة عامة مهم جداً»، وأضاف: «وصلنا إلى قناعة تامة بأن الجهاز الفني اجتهد وعمل، غير أنه لم يحالفه التوفيق في بعض القرارات الفنية».

وزاد: «حريصون على الاستفادة من آراء الجمهور وتفاعله على (التواصل الاجتماعي)، لكن حاجة اللاعبين إلى محبي النادي وجماهيره الوفية في الملعب أهم من أي رسائل عتاب».

واستطرد الدرمكي: «أعتقد أن فرصة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب لاتزال قائمة، وقد وضعت اللجنة الفنية للاحتراف أسماء عدة للمدرب الجديد تناسب المرحلة الحالية، وسيتم حسم هذا الملف قريباً، ونحن حريصون على أن يكون صاحب اسم معروف ونجاحات كبيرة».

المدرب المؤقت: لا أمتلك عصا سحرية

قال مدرب فريق العين المؤقت، العراقي غازي فهد، إنه لا يشعر بوجود أي تركة ثقيلة وضعها المدرب المقال، الكرواتي إيفان ليك، على عاتقه، طالما أن قائمة الفريق تضم نجوماً على غرار الحارس خالد عيسى، والمدافع إسماعيل أحمد، والبرازيلي كايو كانيدو، والتوغولي لابا كودجو، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يمتلك «عصا سحرية» لتغيير واقع الفريق، وأن هدفه الرئيس في الوقت الحالي هو إعادة الثقة للاعبين. وقال فهد في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، عن كيفية إعادة الفريق للطريق الصحيح قبل 48 ساعة من مواجهة دبا الحصن في كأس رئيس الدولة: «كرة القدم مليئة بالتحديات، حتى وإن كنت تشرف على حصة تدريبية، لدينا مواجهة صعبة أمام متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى بنظام خروج المهزوم، بلا شك ستكون مباراة صعبة، سنفتقد مبدئياً جهود عبدالرحمن مزيان ولابا كودجو، ومع ذلك نأمل في الحصول على بطاقة التأهل».

قرار إقالة ليكو جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي.