الامارات | غوارديولا: لست مستعجلاً لتمديد عقدي مع سيتي.. وعليّ أن أستحق ذلك

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: لست مستعجلاً لتمديد عقدي مع سيتي.. وعليّ أن أستحق ذلك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني جوسيب غوارديولا، أن أي تمديد لعقده مع ناديه، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يجب أن يكون مستحقاً، رغم قيادته إلى إحراز خمسة ألقاب مهمة في الموسمين الماضيين. وقال غوارديولا في تصريح صحافي: «لست مستعجلاُ لتمديد عقدي، وعليّ أن أستحق ذلك إن حصل».

وينتهي عقد المدرب البالغ من العمر 48 عاماً مع النادي الشمالي في 2021، ويبدو سيتي راغباً في الإبقاء لفترة أطول على المدير الفني الذي تولى مهامه في صيف عام 2016، وقاد الفريق خلال هذه الفترة الى خمسة ألقاب أبرزها لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

لكن سيتي تراجع بعض الشيء في هذا الموسم لصالح وصيف الموسم الماضي ليفربول الذي يتصدر بفارق مريح عن مطارديه.

وفي ظل ذلك، لا يرى غوارديولا حاجة للاستعجال في تمديد عقده، معتبراً أن الأداء سيكون عاملاً أساسياً في ذلك.

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وأوضح عشية مباراة القمة ضد ليستر التي جرت أمس: «يتبقى لي عام واحد وعليّ دائماً أن أستحق تمديد عقدي».

وتابع: «نحن المدربين علينا تحقيق النتائج. في هذا النادي عليك أن تفوز. في كرة القدم، وسبق لنا التحدث عن ذلك، الوضع تغيّر كثيراً. المدربون اليوم، حتى في هذه البلاد، يتم تغييرهم بشكل كبير».

وأضاف «خلال أربعة أو خمسة أشهر، كم من مدرب تمت إقالته؟ لذا علينا أن نكون صبورين في أداء مهمتنا». وتابع: «تربطنا علاقة مذهلة مع مجلس الإدارة، مع الناس الذين يتخذون القرارات، وسنتخذ القرار الأفضل للنادي». وقبل الانضمام الى سيتي أمضى غوارديولا أربعة أعوام على رأس الإدارة الفنية لنادي برشلونة الإسباني، تلتها ثلاثة مع بايرن ميونيخ الألماني.

وسبق للمدرب الإسباني أن أبدى رغبته في البقاء مع سيتي لما بعد نهاية عقده، وهو عاد وشدّد على ذلك بالقول: «هذه هي رغبتي، لكنني سأكون واثقاً منها فقط في حال كان ذلك الأفضل للنادي، وفي حال أرادوا (المسؤولون) أن أبقى لفترة أطول».

ينتهي العقد الحالي لغوارديولا (48 عــاماً) مع مانشستر سيتي في عام 2021.