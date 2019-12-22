الامارات | راشد بن حميد يطلق «خلوة اتحاد الكرة» لوضع استراتيجية مستقبلية للعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يطلق «خلوة اتحاد الكرة» لوضع استراتيجية مستقبلية للعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أمس إطلاق مبادرة «خلوة اتحاد الإمارات لكرة القدم»، في إطار التخطيط للمرحلة المقبلة، بالاستفادة من الخبرات الرياضية المحلية والدولية، لتشكيل استراتيجية متكاملة لمستقبل الكرة في الإمارات.

وتهدف المبادرة إلى التواصل مع الخبراء، والاستماع لآراء أصحاب القرار والرياضيين والإعلاميين، وإشراك كل أفراد المجتمع في دراسة الاقتراحات، ورفع التوصيات لتطوير عمل اتحاد الكرة، وترسيخ الأسس الصحيحة لتنفيذ الأهداف المرجوة على مستوى التحكيم وأداء الأندية والمنتخبات، وتنظيم البطولات المحلية، والمشاركة في البطولات العالمية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريح صحافي: هذه أولى مبادرات خطة عمل اللجنة الانتقالية، التي تمتد مهمتها لـ90 يوماً، وتهدف إلى توفير منصة للتواصل، والاستماع إلى جميع الأفكار والمقترحات، وتوظيفها في الارتقاء بمسيرة التميز الرياضي في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن مهام هذه المبادرة الجديدة تشمل وضع السياسة العامة، والخطط الاستراتيجية والتطويرية، والتوجهات المستقبلية لاتحاد كرة القدم، والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والخبرات المحلية والمواهب الوطنية الشابة.

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وقال الشيخ راشد بن حميد إنهم يسعون إلى تطوير منظومة عمل غير تقليدية، ترتكز على الشراكة المجتمعية.

وأكدت اللجنة الانتقالية أنه سيتم تنظيم اجتماع موسع يضم مختلف شرائح المجتمع، من الرياضيين والإعلاميين والمسؤولين في الأندية والهيئات والمؤسسات الرياضية والجهات الحكومية والخاصة والعديد من نجوم الكرة الإماراتية وأعضاء سابقين في اتحاد الكرة، وروابط المشجعين والمتابعين، بهدف فتح آفاق جديدة للإسهام بفعالية في تطوير المنظومة الرياضية في الدولة.

وقال الشيخ راشد بن حميد، إن تطوير كرة القدم الإماراتية مسؤولية وطنية، تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع. وأعلنت اللجنة الانتقالية كذلك إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للتواصل مع الجمهور للإسهام في دعم جهود الاتحاد، وإرسال اقتراحاتهم وتصوراتهم المستقبلية لكرة الإمارات، إضافة إلى اقتراح أفكار وحلول جديدة، خارج أطر العمل التقليدية.

اللجنة الانتقالية تسعى لمنظومة عمل ترتكز على الشراكة المجتمعية.

اللجنة الانتقالية ، أعلنت إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال آراء الجمهور واقتراحاتهم، بخصوص تطوير عمل الاتحاد.