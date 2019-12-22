الامارات | تمديد التسجيل في بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد التسجيل في بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين، التي تنطلق الخميس المقبل في الصالة الرياضية بمنطقة الظيت، تمديد فترة التسجيل لغاية 25 الجاري، وذلك لفسح مجال أكبر للراغبين في المشاركة، التي تعتبر الأعلى عالمياً من حيث القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة للفائزين المقتصرة على الشباب المواطنين من عمر 20 إلى 35 عاماً، وتصل إلى خمسة ملايين درهم.

ويحصل منها الفائز الأول في كل فئة على 200 ألف درهم، بينما ينال الثاني 180 ألفاً، و140 ألفاً لكل من صاحبي المركزين الثالث والرابع، و120 ألفاً لصاحب المركز الخامس، و100 ألف درهم للسادس، وتستمر الجوائز لتشمل صاحب المركز الـ20، الذي سيحصل على 10 آلاف درهم.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة، أحمد درويش، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المنافسات، وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «مؤشرات نجاح البطولة بدأت تظهر منذ الإعلان عنها، من خلال حرص الشباب على المشاركة، والتسجيل في الحدث الرياضي الكبير».

وقال: «إنه تم توفير كل شيء لإقامة الحدث، سواء من حيث البنية التحتية، أو التجهيزات اللوجستية، والأمور الفنية، منها مشاركة حكام أجانب».