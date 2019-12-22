الامارات | حتا «المحير» بـ 4888 تمريرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا «المحير» بـ 4888 تمريرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق حتا إحراجه للكبار، وتقديم مستويات جيدة في دوري الخليج العربي، على الرغم من نتائجه المتواضعة، وفي الجولة العاشرة قدم الفريق مستوى متميزاً أمام النصر، بطريقة لعبه وأسلوب متميز، لكنه خسر 1-2، واحتل حتا المركز الثاني في عدد التمريرات بـ4888 تمريرة، خلال الجولات الـ10 الماضية، خلفاً للجزيرة المتصدر على مستوى التمريرات، ومتفوقاً على عدد كبير من الفرق المنافسة، مثل الشارقة والعين وشباب الأهلي، ويأتي النصر في المركز الثالث برصيد 4855 تمريرة، كما يحتل حتا المركز الثالث في دقة التمريرات بنسبة 83%، بعد الجزيرة والنصر، ورغم الأرقام الإيجابية التي يحققها الفريق، فإنه يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، بعدما فشل في تحويل هذه العروض الإيجابية إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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