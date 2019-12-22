شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل «زيدان» للمرة الثانية في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «برنابيو» الإسبانية تعرض منزل الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، للسرقة، للمرة الثانية، في مدينة «ألميريا» الإسبانية، بواسطة مجموعة من اللصوص.
وقالت الصحيفة إن «زيدان» تلقى خبر سرقة منزله عن طريق مكالمة هاتفية من أحد جيرانه، وقام بإبلاغ الشرطة بالواقعة، حيث بدأت في اتخاذ الإجراءات الجنائية لمعرفة هوية السارق.
وأشارت الصحيفة إلى تواصل سلسلة السرقات لمنازل نجوم الكرة الإسبانية، أثناء تواجدهم مع أنديتهم خلال خوض المباريات، وكان أبرزهم «زيدان» وكريم بنزيمة و«كاسيميرو» خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن ريال مدريد قدم مباراته رقم 183 تحت قيادة «زيدان»، خلال مواجهة برشلونة في الكلاسيكو، مساء الأربعاء الماضى، والتى انتهت بالتعادل السلبى، وأشادت الصحف الإسبانية بعودة الميرنجى إلى مستواه المميز تحت قيادة المدير الفنى الفرنسى.
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