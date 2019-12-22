شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعيد ترتيب أوراق الزمالك قبل موقعة «الإنتاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الزمن من أجل تصحيح أوضاع الفريق ووقف نزيف النقاط خلال الفترة المقبلة، وتعويض ما فات الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الإنتاج الحربى، فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، والمقررة، الثلاثاء المقبل.

ويركز كارتيرون وجهازه المعاون على تأهيل لاعبيه فنيا والوصول بهم لأعلى مستوى فورمة فنية وبدنية وتأهيل اللاعبين نفسيا من أجل استعادة الانتصارات وتخطى حالة عدم التوفيق وسوء الحظ التى تواجه الفريق مؤخرا، خصوصا فى مباراة سموحة، التى سيطر عليها المارد الأبيض وأهدر عشرات الفرص السهلة أمام مرمى الهانى سليمان.

من جانبه، أبدى سامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، اندهاشه من سوء الحظ وعدم التوفيق الذى يواجه الفريق، مؤكدا أنه على مدار تاريخه الكروى، سواء مدربا أو لاعبا ومحللا، لم يشاهد كم فرص مهدرة فى مباراة مثلما حدث أمام سموحة، مشيرا إلى أن اللاعبين أدوا ما عليهم وبذلوا أقصى ما بوسعهم ونجحوا فى حصار لاعبى سموحة داخل منطقة جزائهم، لكن غياب التوفيق حال دون فوزهم بالمباراة.

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وشدد المدرب العام على أن ما يشغل الجهاز الفنى الآن هو الحفاظ على الروح القتالية وثقة اللاعبين بأنفسهم والسعى إلى عدم اهتزازها لتدارك الموقف سريعا، خصوصا أن مشوار الدورى مازال طويلا جدا ولن يمضى سوى 9 جولات فقط والزمالك لديه من الخبرات ما يؤهله للعودة سريعا وتعويض ما فاته، خصوصا فى ظل الدعم غير المحدود من مرتضى منصور، رئيس النادى.

فيما أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، رضاه عن أداء اللاعبين أمام سموحة وقال: بالطبع التعادل لا يرضى مجلس الإدارة ولا الجماهير، والزمالك دائما ما يلعب من أجل الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أى مباراة، لكن ما حدث أمام سموحة ليس له أى علاقة بكرة القدم، وأن المنافس اعتمد على السحر الأسود الذى حال دون سكون الكرة فى شباكه. وقال: المتتبع الجيد لسير المباراة وكم الفرص المهدرة أمام مرمى الهانى سليمان يدرك تماما أن ما حدث ليس له علاقة بكرة القدم، ولو أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعى وكرة قدم لفاز الزمالك بنصف دستة أهداف.

وتابع رئيس القلعة البيضاء: الشىء الوحيد الإيجابى فى مباراة سموحة هو عودة الأداء الرجولى والمستوى الفنى المعهود للاعبين بعدما استوعبوا درس طلائع الجيش جيدا عقب جلسة المصارحة وكشف الحساب معه بمقر النادى، مؤكدا أن الجميع قد يلتمس العذر للاعبين فى أى إخفاق إذا أدوا ما عليهم وقاتلوا فى أرض الملعب، مؤكدا أنه سيظل داعما للفريق، وأنه حرص على صرف جميع مستحقاتهم من أجل استعادة الانتصارات من جديد.

من جهة ثانية، أكد رئيس النادى أنه سيعلن عن مفاجأة مدوية للثنائى الهارب من الفريق حمدى النقاز ومحمود كهربا، مؤكدا أنه واثق من انتصار الزمالك ضد الثنائى بعد هروبهما رسميا من الفريق، رغم ارتباطهما بعقود رسمية موثقة وحصولهما على كافة مستحقاتهما، مشيرا إلى أن الفيفا والمحكمة الرياضية لا يعتدان سوى بالعقود والأوراق والمستندات الرسمية.

فيما سادت حالة من الحزن داخل الفريق والنادى بعد وفاة وليد قاصد، عميد الإداريين بالنادى، والذى وافته المنية ظهر أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية.