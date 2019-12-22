شكرا لقرائتكم خبر عن صراع على صفيح ساخن بين يوفنتوس ولاتسيو في السوبر الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، فى السابعة إلا ربع مساء الأحد، وذلك لمتابعة مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقى يوفنتوس ولاتسيو، فى منافسات كأس السوبر الإيطالى.

ويملك اليوفى الرقم القياسى كأكثر فريق حقق كأس السوبر، وذلك فى 8 مناسبات سابقة، ونجح الفريق البيانكونيرى فى لعب آخر سبعة نهائيات، وكان آخرها المباراة النهائية التى لُعبت فى جدة فى يناير 2019 ضد ميلان وفاز بهدف سجله النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

ويلعب يوفنتوس المباراة رقم 15 فى تاريخ نهائيات كأس السوبر الإيطالى، بينما ستكون تلك المرة الثانية التى يلعب فيها ماوريسيو سارى على لقب ما خلال سجله التدريبى، بعد أن قاد تشيلسى بالفوز بالدورى الأوروبى على حساب أرسنال العام الماضى.

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أما لاتسيو فلديه سجل مميز فى كأس السوبر كوبا لأنه لعب على البطولة فى 7 مرات فقط منذ إنشاء الكأس فى عام 1988، ولكنه نجح فى حصد اللقب فى أربع مرات.

ويفتقد اليوفى لخدمات الثنائى جورجيو كيللينى وسامى خضيرة، بسبب الإصابة، حيث يدخل السيدة العجوز تحت قيادة ماوريسيو سارى بتشكيل يتكون من فويتشيك تشيزنى فى حراسة المرمى، وأمامه كل من أليكس ساندرو، ماتياس دى ليخت، ليوناردو بونوتشى، كواردرادو، إيمرى تشان، ميراليم بيانيتش، سامى خضيرة، باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين.

على الجانب الآخر، يسعى فريق لاتسيو إلى تحقيق الفوز أمام السيدة العجوز من أجل اقتناص اللقب على الأراضى السعودية، ويحتل النسور المركز الثالث برصيد 36 نقطة فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى، حيث خاض 17 مباراة حقق الفوز خلال 10 لقاءات، وتعادل 5 مرات، وتلقى الهزيمة فى مباراتين.

ويدخل لاتسيو بتشكيل يتكون من توماس ستراكوشا فى حراسة المرمى، وأمامه كل من ستيفان رادو، فرانشيسكو أتشيربى، لويز فيليبى، سيناد لوليتش، لويس ألبيرتو، لوكاس ليفا، ميلينكوفيتش سافيتش، مانويل لاتزارى، تشيرو إيموبيلى، خواكين كوريا.