شكرا لقرائتكم خبر عن روجر فيدرير يكشف أهدافه في عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم السويسرى روجر فيدرير الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها فى التنس خلال عام 2020، واضعًا فى الحسبان 6 بطولات كبرى.

ويطمح فيدرر للتتويج بلقب واحد على الأقل من 6 بطولات كبرى سيشارك بها الموسم المقبل، وهى البطولات الأربع الكبرى والبطولة الختامية للموسم إضافة إلى الذهب الأولمبى فى طوكيو. وقال فيدرر فى تصريحات لفوكس سبورت: «يتوجب على التدرب بقوة، هناك هدف خاص لى وهو التتويج بلقب واحد من البطولات الخمس الكبرى إضافة إلى الأولمبياد، هناك 6 فرص أمامى». وأضاف: «أعرف جيدًا أن رولان جاروس ستكون الهدف الأصعب، أى لقب أحرزه يمنحنى شعورًا رائعًا حتى فى التتويج ببطولات مثل كأس هوبمان أو كأس ليفر أو دبى أو هاله أو ميامى».

وأضاف: «من الرائع الفوز ببطولات التنس، وبالتالى الهدف هو التتويج بأكبر قدر ممكن من البطولات، وسيكون من الأفضل التتويج بالألقاب الكبرى، خاصة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة والأولمبياد».

وتابع: «بالطبع كنت أفضل التتويج بلقب كبير الموسم الماضى، خاصة أننى قدمت مستويات جيدة، فزت على ديوكوفيتش فى البطولة الختامية وعلى نادال فى ويمبلدون، لكنى افتقدت التتويج للألقاب الكبرى».

على جانب آخر، منح الاتحاد الدولى للتنس، الخميس الماضى، جائزته السنوية لعام 2019 للأسترالية آشلى بارتى والإسبانى رافائيل نادال، فى ختام موسم أنهياه فى صدارة التصنيف العالمى للسيدات والرجال.

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وأصبحت بارتى، التى اعتزلت التنس فى 2014 لممارسة الكريكيت، قبل أن تعود مجددا فى 2016، أول أسترالية تحرز لقب فرنسا المفتوحة منذ مارجريت كورت فى 1973، بعد أن تغلبت على التشيكية الصاعدة ماركيتا فوندروسوفا فى النهائى فى يونيو.

وباتت بارتى (23 عاما) أيضا أول أسترالية تحتل صدارة التصنيف العالمى للسيدات منذ ايفون جولاجونج كولى فى 1976.

وفازت بارتى أيضا بلقب البطولة الختامية وقادت بلادها أستراليا إلى بلوغ نهائى كأس الاتحاد لفرق السيدات لأول مرة منذ 1993.

وقالت فى بيان: «اختيارى لنيل جائزة الاتحاد الدولى هذا العام شرف كبير بالنسبة لى، أنا فخورة بفريقى المعاون وما أنجزناه، أتحرق شوقا لانطلاق موسم 2020».

وحصل نادال على هذه الجائزة للمرة الرابعة بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بالتتويج خلال 2019 بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 12 ولقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة، إضافة إلى مساعدة إسبانيا على الفوز بلقب كأس ديفيز للمرة السادسة.

كما حصل اللاعب الإسبانى أيضا الخميس الماضى على جائزة ستيفان إدبرج، التى يمنحها اتحاد اللاعبين المحترفين، للمرة الثانية على التوالى والثالثة إجمالا. وحصل البريطانى آندى موراى المصنف الأول عالميا سابقا، والذى خضع لجراحة فى الفخذ فى يناير، على لقب أفضل لاعب يعود للملاعب هذا العام بعد أن استعاد روح النجاح، وفاز بلقب بطولة أوروبا المفتوحة فى أكتوبر.