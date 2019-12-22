شكرا لقرائتكم فايلر يرفض إجازة "الكريسماس" من أجل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض فريق الاهلي ارتباطات هامة خلال الفترة المقبلة حيث يلعب مع الاتحاد السكندري بعد غد ، الأثنين، في الدوري ثم يواجه بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر الجاري بدوري أبطال أفريقيا بإستاد السلام ثم يلعب مع مصر المقاصة يوم 1 يناير المقبل بالدوري.
ويقود فايلر الاهلي منذ سبتمبر الماضي وحقق نتائج جيدة مع الفريق حيث حصد لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك وفاز في 7 مباريات خاضها ببطولة الدوري حتى الأن وفاز على الهلال السوداني ببطولة أفريقيا فيما خسر من النجم الساحلي بهدف نظيف في البطولة الافريقية بتونس.
وقرر فايلر البقاء في مصر بسبب إرتباطات الاهلي المُتتالية على أن يحتفل بأعياد رأس السنة والكريسماس في القاهرة وسط أسرته التى تقيم معه في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يرفض إجازة "الكريسماس" من أجل الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.