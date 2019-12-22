شكرا لقرائتكم فرمان من إيهاب جلال بعد تعادل المصرى مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان المصرى البورسعيدى قد نجح فى التعادل الإيجابى أمام بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة التاسعة للدورى وهو ما رفع رصيده إلى 8 نقاط ومازال فى مؤخرة الدورى .
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