شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى ملف كهربا القانونى لقيده فى القائمة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت الشئون القانونية بالنادي الاهلي وكذلك إدارة التسويق من تجهيز ملف كامل بجميع الأوراق والمستندات الخاصة بصفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الجديد حتى يتم قيده محلياً مع فتح باب القيد في يناير المقبل.

وتعاقد الاهلي مؤخراً مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم نتبدأ من يناير المقبل قادماً من نادي أفيس البرتغالي بعدما دفع الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أفيس وقيمته 400 ألف دولار.

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ورغم تهديدات الزمالك بعدم أحقية الأهلي في قيد كهربا بدعوى أن اللاعب رحل من الزمالك دون رغبة القلعة البيضاء إلا أن إدارة الاهلي أكدت أن موقفها سليم وأنها تأكدتقبل إتمام الصفقة من صحة موقفها وقامت خلال الأيام الماضية بتجهيز جميع مستندات وأوراق الصفقة تمهيداً لتقديمها لأتحاد الكرة مع فتح باب القيد يوم 1 يناير المقبل ليكون من حق اللاعب بعدها المشاركة مع الفريق.

من المقرر أن يتم قيد كهربا محلياً وأفريقياً في يناير المقبل من أجل تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري وكذلك دوري أبطال أفريقيا.