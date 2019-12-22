شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يواصل البرنامج التأهيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء أداء عبد الله جمعة لتدريباته التأهيلية برفقة اللاعبين، بعدما استكمل التدريبات التأهيليه والعلاجيه بجمانيزيوم النادى، وسيحدد الجهاز الفنى للزمالك موقف اللاعب غدا الأحد، بإمكانية تواجده أمام الإنتاج الحربى من عدمه بعدما غاب عن الفريق طوال الفترة الماضية للإصابة.
كما اطمئن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على حالة اللاعبين المصابين عبدالله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وآخر الأمور الخاصة بحالتهم وذلك خلال جلسة عقدها مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.
فيما أدى يوسف إبراهيم أوباما فقرة تأهيلية إضافية خصصها له الجهاز الفني على هامش المران اليوم، قام اللاعب بالجرى السريع حول الملعب وذلك لزيادة معدلات اللياقة والوصول إلى أعلى جاهزية فنية الفترة القادمة.
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