شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يتوج الفائزين في ختام مهرجان الدرعية للفروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفارس السعودي خالد المبطي بعد حصوله على المركز الأول في الشوط الرابع للفئة الكبرى ضمن مهرجان الدرعية للفروسية.
وفاز المبطي بالمركز الأول فيما الفارس الإماراتي عبدالله المهيري ثانياً، والفارسة التايوانية جازمين تشن في المركز الثالث.
و اختتم مهرجان الدرعية للفروسية بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، وكان قد شهد مشاركة أكثر من 170 فارس وفارسة من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.
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