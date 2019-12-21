شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول بكأس العالم للأندية 2019 والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019 نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق لقب كأس العالم للأندية الذي أقيم في الدوحة وذلك بالفوز في المباراة النهائية على فلامينجو البرازيلي بهدف مقابل لاشيء.

Advertisements حيث حقق نجم فريق ليفربول الدولي المصري محمد صلاح إنجازًا رائعًا بعد فوز فريقه ببطولة كأس العالم للأندية. وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب تلك البطولة. كما أصبح صلاح ثاني لاعب عربي يحقق مونديال الأندية بعد المغربي أشرف حكيمي، والذي حصل على لقب البطولة رفقة ريال مدريد في عام 2017.

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