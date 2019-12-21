ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف فاردي في مرمى مانشستر سيتي

السبت 21 ديسمبر 2019

تمكن الدولي الإنجليزي جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي، من تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في البريميرليج.



وتمكن مانشستر سيتي، من الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستطيع لاعب آرسنال بيير إيميريك أوباميانج من تسجيل هدف في الجولة ذاتها خلال مواجهة إيفرتون اليوم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

في حين تمكن داني إنجز لاعب ساوثهامبتون من إحراز هدفين أمام أستون فيلا، في المباراة التي انتهت بسقوط الفيلانز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.

تامي أبراهام، تشيلسي، 11 هدفًا.

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بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 11 هدفًا.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 11 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 10 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 9 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 9 أهداف.

تيو بوكي، نورويتش، 9 أهداف.

سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 9 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 9 أهداف.