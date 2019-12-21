شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019 تمكن مانشستر سيتي، من الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الجولة أيضاً تعادل آرسنال مع إيفرتون سلبيًا. في حين سيلتقي توتنهام أمام نظيره تشيلسي، في قمة الجولة الثامنة عشر. وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي: 1 ليفربول، 49 نقطة. 2 ليستر سيتي، 39 نقطة. 3 مانشستر سيتي، 38 نقطة. 4 تشيلسي، 29 نقطة 5 شيفيلد يونايتد، 28 نقطة. 6 وولفرهامبتون، 27 نقطة. 7 توتنهام، 26 نقطة. Advertisements 8 مانشستر يونايتد، 25 نقطة. 9 نيوكاسل يونايتد، 25 نقطة. 10 بيرنلي، 24 نقطة. 11 آرسنال، 23 نقطة. 12 كريستال بالاس، 23 نقطة. 13 برايتون، 20 نقطة. 14 بورنموث، 19 نقطة. 15 إيفرتون، 19 نقطة. 16 وست هام، 19 نقطة. 17 ساوثهامبتون، 18 نقطة. 18 أستون فيلا، 15 نقطة. 19 نورويتش، 12 نقطة. 20 واتفورد، 9 نقاط.

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