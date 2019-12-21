إنتر ميلان يقسو علي جنوة برباعية نظيفة

السبت 21 ديسمبر 2019

اكتسح انتر ميلان الإيطالي ضيفه جنوة برباعية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي أرضية ملعب الاول بجوسيبي مياتزا،ضمن إطار الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى الايطالي .



تقدم المهاجم البلجيكي لوكاكو بالهدف الاول لمصلحة النيراتزورى في الدقيقة 31 من الشوط الاول، واضاف لاعب الوسط جاليارديني الهدف الثاني لمصلحة إنتر ميلان في الدقيقة 32، واجهز المهاجم الإيطالي اسبوسيتو علي امال جنوى بتسجيله الهدف الثالث لمصلحة اصحاب الملعب من نقطة الجزاء في الدقيقة 64, عاد وسجل البلجيكي لوكاكو الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بفوز انتر ميلانو باربع أهداف مقابل لاشيء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد انتر ميلان الي 42نقطة احتل بها المركز الاول بينما تجمد رصيد جنوى عند11 نقطة احتل بها المركز التاسع عشر بجدول الترتيب.